電影《童話．世界》今（5日）舉辦首映會，導演唐福睿率片中演員江宜蓉、尹馨、王渝屏、夏于喬、游安順、蔡明修、王振復現身，由於張孝全前1天確診，李康生人也正在美東巡迴影展，2位男主角皆缺席，導演唐福睿笑曝有傳訊關心張孝全的狀況，本來還想做個張孝全的面具戴上，結果被說比較適合扮李康生，張孝全本人也搞笑表示可以用人型立牌代替自己就好。

張孝全不忘請製片代為發聲：「先跟今晚出席首映會的劇組團隊及演員們致歉，因為確診無法跟大家一起分享這部電影，《童話・世界》10月7日要上映了，這部電影非常多面向，包含女性、男性、權利、慾望，如果看了喜歡的觀眾也請幫我們推薦給身邊的朋友，謝謝！希望大家平安健康。」江宜蓉因上周五剛與張孝全一同出席記者會，她表示已有快篩，不過因為沒有互留聯絡方式，便隔空喊話「孝全哥，你還好嗎？我很想你」。

片中演擦鞋匠的游安順今年以《一家子兒咕咕叫》角逐金馬影帝，恰巧張孝全也憑《罪後真相》入圍同獎項，他表示：「大家可以先看我幫人擦鞋，再去看我養鴿子！」並認為每位入圍者都是5分之1的機率，「當然希望可以獎留台灣，不然就頒5個，大家都不會落空！」而夏于喬參演的影集《台北女子圖鑑》近日掀起熱議，她怕模糊焦點，先是表示「今天還是首映比較重要」，並稱「不管是什麼樣的作品，就是盡力做好自己的角色」。

片中談到許多關於權勢性侵的嚴肅議題，同時女主角江宜蓉與男主角李康生也有許多床戲畫面，不僅只有江宜蓉背負演出的壓力，同時導演和製片也都相當謹慎選擇了女性攝影師、收音師和剪接師等，都希望能夠更從女性角度來平衡編導的男性觀點。電影將在本周五（7日）上映。