台灣將於13日開啟國門，為讓世界看見新北市這座被譽為紀錄片搖籃的友善城市，使各國旅人探知這塊土地上不為人知的人文風采與精彩故事，新北市新聞局拓展新北紀錄片獎得獎影片的國際能見度，在後疫情時期即攜手長榮航空，在機上娛樂系統推出「新北天際影展」，讓紀實影像創作在旅程中陪伴全球旅客翱翔天際。

新聞局表示，新北市已連續12年辦理新北市紀錄片獎系列活動，以實際行動支持紀實影像創作的初衷，在疫情籠罩期間並未受到影響，除持續辦理紀錄片徵件競賽，提供優選作品創作團隊拍攝資金外，因應疫情帶來日常生活習慣及觀影模式的改變，也更努力拓展各種放映管道。

尤其在世界各國邊境封鎖的困境下，不僅運用線上影展方式積極參加國際影展放映，與國際間保持連結，同時更進一步與長榮航空合作，在全航線班機的機上娛樂系統，推出雙語的「新北天際影展」，讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，走進台灣的故事裡，看見台灣迷人之處，也感受紀錄片感動無所不在的力量。

「新北天際影展」精選過去11年來榮獲『新北市紀錄片獎』的優選影片，每一季推出2部新北市紀錄片獎優選短片及1部國內院線紀實長片，於長榮航空全航線的班機上播映。目

前最新上架的為張子祥、戴薇導演的《對摔》拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌導演的《來去獼猴家作客》是一部關於台灣獼猴的生態故事；梁皆得導演的生態紀錄長片《老鷹想飛》。

11月起將有葉蔭龍導演的《傻子的夢想》記述三峽陶藝家的故事；林音導演《我心有著山椒魚》跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇的生存困境；李建成導演《再會啦 白宮》重現50年前在雲林水林美軍營養工作站長達10年的戰後台美合作的歷史。