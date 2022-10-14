新北市經發局為了提升觀光工廠買氣，延續暑期辦理的「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」活動，民眾只要在10月30日前到新北觀光工廠及產業文化館消費滿300元，可以抽Dyson無線吸塵器、AirPods等總價值高達10萬元的好禮，還可以獲得限量觀光工廠童趣小磁鐵，另外在館內拍照上傳臉書粉專，還可抽全家500元禮物卡。

經發局長何怡明說，新北有22家觀光工廠及產業文化館，為了鼓勵民眾消費，新北觀光工廠推出「滿額抽好禮」活動，暑期至今已有近千人參加，消費金額近70萬元，該活動也將延續至10月30日，民眾只要到新北觀光工廠及產業文化館單筆消費滿300元，就可以向店家索取QR code，填寫表單資訊及上傳發票照片即就可參加抽獎。

何怡明指出，獎品有Dyson無線吸塵器、AirPods等多項好禮，民眾還可以獲得今年特別製作的限量「童趣小磁鐵」，每間觀光工廠的圖案都不一樣，邀請民眾一起來收集。

另外，民眾若在觀光工廠內拍照，上傳1張照片至「來趣新北金發局」臉書「我與觀光工廠的小時光」系列貼文中的留言，就可抽取全家禮物卡500元，上傳越多張，中獎機率越高。

經發局補充，除了新北觀光工廠活動，市府也將推出「新北購遊趣」振興方案，將在10月17日宣布方案內容，詳細活動內容請密切關注「來趣新北金發局」臉書(https：／／www.facebook.com／economic.gov)，歡迎民眾一同來新北旅遊消費抽大獎。