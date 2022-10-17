台股今年初開盤迄今共191個交易日，集中市場總成交值為48兆877.30億元，市場日均值為2,517.68億元，股票成交量周轉率為90.10％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：替代能源股、匯兌收益概念股、散裝航運股、鋼鐵股，預期本周台股指數區間為12,700—13,700點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.2023年油價看跌通膨壓力降低，日前OPEC發表報告調降今明兩年全球石油需求增長預測，理由是經濟放緩、中國防疫限制和高通膨等影響需求，全球經濟衰退影響能源需求，短線油價因OPEC＋減產而反彈，但2023年油價難以續漲，成本推升的通膨壓力降低。

2.金融資產重分類解除淨值危機，金管會同意壽險業依IFRS 9公報進行金融資產重分類，南山人壽變更經營模式淨值回升到5元以上，旗下有壽險業的金控股淨值危機解除，大股東免除被迫增資壓力。

3.科技股開始有止跌跡象，科技股下跌3季後，股價技術面回到低檔，部分個股股價反彈，如南亞科表示，部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第4季銷售量不會比第3季更差。