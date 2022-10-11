南亞科(2408)周二召開法說會，公佈2022年第三季截至9月30日之自行結算合併財務報告。南亞科第三季營業收入為110.21億元，季減38.9%、年減53.76%。第三季DRAM平均售價季減低二十位數百分比，銷售量季減低二十位數百分比。新台幣貶值匯兌有利影響營收約低個位數字百分比。

第三季營業毛利為新台幣35.97億元，毛利率32.6%，季減少11.5個百分點、年減少16.6個百分點。營業利益為新台幣9.20億元，營業利益率8.3%，季減少21.5個百分點、年減少29.8個百分點。營業外收入新台幣22.42億元。所得稅費用為新台幣5.22億元，本期稅後淨利為新台幣26.4億元，淨利率24.0%。單季每股盈餘為新台幣0.85元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算)，單季創下七季新低紀錄，均低於今年第二季的2.12元、去年同期的2.44元。截至2022年9月30日，每股淨值新台幣59.29元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

因應市況變化，2022年資本支出預計由原先的新台幣284億調降至新台幣220億元，降幅約為22.5%，其中生產設備資本支出降幅約4成。2023年將持續縮減資本支出，規劃以不超過新台幣220億元為目標，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。

整體市況比預期還差，全球性總體經濟面臨衰退，主因為高通膨、升息、俄烏戰爭、大陸封控等負面因素。拖累電子產品市場需求疲弱，不過部分終端客戶庫存逐步去化，看到些許亮點。在供給方面，供應商庫存增加，部分供應商調降資本支出，整體市場供給成長趨緩。

在需求方面，伺服器因能源價格上漲及整體經濟情勢趨緩等影響，資料中心建置放緩，需求遞延。手機來論，DRAM搭載量增加，但全球手機出貨量因高通膨及大陸市場需求疲弱全年將負成長，高階手機需求穩定。PC也因需求不振，全年出貨量下滑幅度擴大，不過高階機種相對穩定。消費型電子終端產品同因通貨膨脹及升息造成消費者購買力下降，電視機及機上盒出貨台數下修，需求減少，存儲裝置需求疲弱，惟網通及車用產品需求回穩。

第三季市況不佳，而今年第四季要觀察市場走向，觀察點如通膨、戰爭等外在因素，以及大陸銷售量、疫情封控的好轉，多數未知數，但供需平衡方面有機會逐步看到亮點。