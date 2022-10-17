新任台東縣衛生局長孫國平布達儀式，由縣長饒慶鈴主持。（莊哲權攝）

新任台東縣衛生局長孫國平布達儀式，由縣長饒慶鈴主持。（莊哲權攝）

台東縣衛生局今日辦理新任局長孫國平佈達及宣誓典禮，孫國平是透過公開徵才面試任用，與花蓮縣衛生局長朱家祥是大學同學，未來希望為花東二縣公共衛生、醫療資源帶來合作契機，共同打造花東健康生活圈，並提升台東醫療人力。

新任台東縣衛生局長孫國平布達儀式，由縣長饒慶鈴主持，副縣長王志輝監誓監交。

63歲的孫國平是國防醫學院醫學系畢業，曾擔任三軍總醫院耳鼻喉部醫師、行政總醫師，新北市永和區家庭照護醫療網醫師，在新北市開設兒鼻喉診所多年，地方風評甚佳。

孫國平表示，在新北市執業期間，幾乎每年都會來台東旅遊，尤其疫情期間更是旅遊首選，這次放棄在北部優渥、舒適的生活圈，來到陌生的台東美地，內心確實有過掙扎，不過身為基督徒，深深感受到神的呼召，因此決定接受挑戰，把對台東的愛，化為具體行動。

孫國平說，台東的醫療人力尚有成長空間，而國內有許多半退休或全退休醫療人員，將鼓勵這些醫療人員來台東服務，也可辦理渡假台東醫療，提升台東醫療人力；此外，花蓮縣衛生局長朱家祥是他的大學同學，希望同窗相挺下，為花東兩縣的醫療資源帶來合作契機，共同打造花東健康生活圈。

饒慶鈴表示，前衛生局長黃明恩今年6月30日屆齡退休後，便由祕書長盧協昌代理，感謝他這段期間的勞心勞力，讓衛生局業務不中斷，新任局長孫國平是透過公開徵才面試任用，加入縣府團隊，期許能再為台東醫療注入新能量，讓台東更健康。