昨(16日)是2022世界糧食日,家樂福響應聯合國糧食及農業組織今年「Leave No One Behind 一個都不能少」主題,串聯超過80個夥伴,宣布糧食日3大行動:,買1送1再加5%捐食物募集活動,並打造線上食物捐贈平台、食物轉型聯盟,及舉辦國際食物轉型大賽,一同參與反浪費、零飢餓、永續生產及負責任的消費推廣。

家樂福總經理王俊超、永續長蘇小真、台北市社會局副局長廖雪如、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生,超過15家食物銀行,及32家供應商代表都出席家樂福世界糧食日記者會力挺,展現團結精神打造台灣更具韌性的食物系統。

家樂福永續長蘇小真表示,糧食議題在後疫情時代,更加成為全球迫切關切的問題,家樂福和食物銀行合作,推動熱門商品買1送1,參與的供應商於活動期間「再捐出營業額5%」給食物銀行,購買弱勢家戶需要的物資,今年家樂福「買1送1再捐營業額5%」活動共有超過50家供應商響應,活動期間至10月25日止。

為讓顧客隨時隨地都能捐食物,家樂福今年結合線上購物,共同打造食物箱捐贈平台,初期將以食物組合的方式提供顧客捐贈選擇,顧客可上家樂福線上購物網站選擇299元或399元方案,家樂福就會將物資送至需要的食物銀行,幫助更多家庭。

另家樂福希望透過國際食物轉型大賽線上投票,吸引顧客關注永續生產議題,顧客線上票選自10月24日起至11月6日止,為鼓勵民眾上網投票,支持台灣報名產品,參與投票的民眾有機會獲得電動自行車及電子禮券、線上折價券等獎品。