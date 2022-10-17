由忠泰建設公司捐贈中國文化大學修建的「忠泰講堂」於今（17）日舉行啟用典禮。文大忠泰講堂是國內首座由建設公司慷慨捐贈給大學的互動式教學講堂，文大董事長陳泰然表示，忠泰建設此舉實為企業界典範、意義非凡，文化大學定當善加利用，並將忠泰建設的幫助銘記於心。

忠泰講堂設於文大大恩館三樓，出席啟用典禮的貴賓包括：忠泰建設李忠義董事長伉儷、李彥良副董事長、瞿世泉總經理，文大師長則有陳泰然董事長伉儷、張海燕董事、王子奇校長、王淑音副校長及商學院汪進揚院長，以及商學院老師與學生代表等。

王子奇校長致詞表示，忠泰講堂的設立，源於陳泰然董事長為延續創辦人張其昀博士積極辦學的創校精神，並以讓文大邁向頂尖為目標，獲得李董事長以及忠泰建設響應，為師生提供優質的教育環境，搭配歐豪年教授提字的「忠泰講堂」，不僅為文大新添耀眼招牌，也將成為在此講堂上課師生的最美好大學回憶。

陳泰然董事長及李忠義董事長與歐豪年教授提字的「忠泰講堂」合照。(照片/文化大學提供)

王子奇除了代表文大感謝李董事長及忠泰建設，也向大家報告一個好消息，文大繼去年首度進入英國QS亞洲大學2022前450大之後，日前英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年世界大學排名，文大又首次進入THE榜單。王校長說，有了忠義講堂搭配享譽國際名師傳道授業，必有助於文大力拚國際肯定與提升排名。

陳泰然董事長說，忠泰講堂有著哈佛講堂的感覺，他表示忠泰講堂有著文大張海燕董事參與設計規畫的身影，包括她在內的使用師生都深表滿意，未來應會有很高的利用率，文大也會讓它發揮最高的價值。陳泰然董事長也補充與李忠義董事長之間在海軍服役時培養的「革命情感」提到，延伸數十年至今真的很不容易，感謝李忠義董事長為文大注入新能量、新氣象，並期盼文大藉此再造鋒芒。

前左為文大陳泰然董事長，右為王子奇校長。(照片/文化大學提供)

李忠義董事長則表示，他敬佩陳泰然董事長照顧他人的慈悲心，以及百年樹人的教育雄心，也就是要讓優秀年輕人能夠有很好的學習環境，因此響應其號召，拋磚引玉，以為學子創造更多的機會；也希望文大能發光發熱、更上層樓。

上為忠泰建設李忠義董事長。(照片/文化大學提供)

文大表示，忠泰講堂的設計理念，是沿用美國哈佛大學商學院哈佛講堂的特色，配置65席座位，並預留4席輪椅空間。整體採用馬蹄形階梯配置，師生互動佳，可提高學生的專注力以及互動學習效果。設備方面，為提供參與式、互動式的討論，配置座位麥克風和焦點追蹤攝影裝置，並搭配環繞式音響設備；教室前側設置2個86吋觸控互動式螢幕及2面一般白板，可充分配合教學及演講使用。

忠泰建設創立於1988年，為國內知名建築公司，致力追求當代新趨勢、新品味、新技術，期使其建築作品擁有無可取代的獨特性格，且持續追求建立台灣建築的新標竿。忠泰建築以人的生活為本，結合建築與美學，創造出濃厚人文氣息之建築風格，並為社會創造價值。