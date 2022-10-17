桃園市111學年度第1學期「桃園城教育遊」跨校選修開課暨成果發表會17日在中原大學登場，集結50所開課學校與去年修課達18小時以上學生出席受贈修課證書，多所學校也展示特色課程，其中，中原大學開設「微桌遊設計工作坊」，引導學生以各系教學特色設計專屬微桌遊作品；羅浮高中則以原住民食材，教授學生製作原住民特色餐飲。

「桃園城教育遊」跨校選修課程計畫自110學年度第1學期啟動至今，邀請桃園市公私立高中及大專院校、蘇澳海事、陽明交通大學攜手開設主題課程。教育局長林明裕表示，豐富課程提供高中學生多元學習機會，去年疫情期間以線上學習不間斷，110學年度仍有25位學生修課達18小時以上。

中原大學副校長洪穎怡說，開設「微桌遊設計工作坊」課程，引導學生以企管系思維學習撰寫專案、以資工系邏輯規劃流程規則、以商設系設計思考構思版面，並以教育系教材教具的使用經驗來設計一款專屬的微桌遊作品。南崁高中開設「鉤針與幾何拼接體驗」，將大多數學生頭痛的幾何、排列組合與鉤針針法結合，在編織時看到美麗作品，使人心情愉悅。羅浮高中則結合原住民小米、馬告與水蜜桃等在地食材，開設「羅浮馬馬米啊＆羅浮溫泉體驗飲」課程，教導學生製作甜甜圈、串燒與特調飲，別具在地特色。

今年度跨校系課程自10月1日至12月18日，其中57門課為實體授課、3門課為線上教學，歡迎桃園市高中生、五專生及國中九年級學生報名，可上「桃園城教育遊」網站了解相關資訊。