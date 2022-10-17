台南市等13個縣市政府因未能給足代理教師完整1年聘期的薪水被監察院糾正，台南市議會不分黨派8名議員17日批評「市長毋通變慣老闆」，除替只領10月個薪水的代理教師，爭取完整聘期13.5個月的薪水外，也要求現行各校代理教師員額管控比率從8％降為5％。市府教育局允諾將向中央反應代理教師的薪水問題，也將設法降低員額管控比率。

無黨籍許又仁及周奕齊、時代力量林易瑩、國民黨李中岑與林美燕，以及民進黨陳怡珍、周麗津、沈震東等8名議員，今天共同舉行記者會指出，教育部控管正式教師員額，長期推動代理教師，目前全國有3萬2000名代理教師，占全體教師17％。但因中央沒有明確規定，各縣市代理教師的聘期不一，絕大多數只給10個月聘期，造成眾多代理教師暑假沒有薪水，也沒有勞健保。

議員們表示，監察院認為教育部對代理教師的政策，嚴重戕害代理教師的工作權益，也影響學生受教權益，悖離代理教師的設置目的，今年7月提出糾正。其中，台南市等13個縣市因未能給予代理教師完整的1年聘期薪水，也被列入糾正。

議員們認為，近幾年市府增加福利支出毫不手軟，但卻以財政不寬裕、排擠教育支出等理由，拒絕給予代理教師完整聘期的薪水。教育部補助市府的代理教師薪水為每人每年65萬元，以110學年度全市1246名代理教師來看，市府僅發放10個月薪水，還剩餘200多萬元，不僅應該完整發放聘期13.5個月的薪水，現行的員額管控也應從8％降為5％。

與會的教育局主任祕書楊智雄回應說，對於代理教師的薪水問題，將發函向中央反映；至於代理教師的員額管控比率，也會努力設法降低。