審計部在報告揭露高端疫苗採購合約的5大缺失，衛福部長也坦言行政疏漏。國民黨立委賴士葆直言，過去蔡政府為挺高端，濫用公權力，昧著良知護航幾乎到人神共憤的地步，現在陳時中選台北市長，防疫功過被大檢驗，高端惹民怨貢獻的仇恨值絕對不在話下，或許為了救選情，開始出現批判高端的氛圍，「蔡政府救選情，要開始切割高端了嗎？」

賴士葆表示，回首蔡英文挽起袖子鼓勵大家打高端，陳建仁、賴清德宣導高端要變成台灣的另一個護國神山，高端打一開始就被政治力強行干預介入，完全扭曲科學實驗的精神。政治人物強力背書，打高端被連結成愛台灣的標記，高端變成愛國疫苗，讓醫界人士搖頭。

他指出，審高端EUA過程黑箱作業，採購價格被推估恐千元天價，用封存30年迴避外界質疑，高端未做第3期實驗政府早已採購5百萬劑，高端股價被異常炒作，被金管會9次送檢調，一年多來沒有下文。要細數高端被政治力呵護包庇的不公不義事件，罄竹難書。

賴士葆說，陳時中選台北市長，防疫功過被大檢驗，高端惹民怨貢獻的仇恨值絕對不在話下，或許為了救選情，開始出現批判高端的氛圍，審計部列出高端5大缺失、衛福部長坦承行政疏漏、綠委表示政府應該硬起來向高端求償、側翼也開始帶風向批高端。

他認為，過去蔡政府為了挺高端，濫用公權力，昧著良知護航幾乎到人神共憤的地步。過去對於輿論的批評置若罔聞，現在看到民意反撲危及選情才皤然悔悟，過去挺高端真的荒謬到不全然顧是非黑白，以至於傷到根本了。

賴士葆強調，高端疫苗打不完被銷毀，這是納稅人買單。打高端的人要去日本，要再花3500元檢查PCR，只能自認倒楣。高端股價異常飆高、跌落，有人在數鈔票，有人被套牢。蔡政府以國家公權力護航抬舉一家民營公司，最後不被國際普遍認可，可說是賠了夫人又折兵。