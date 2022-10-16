新冠疫情從爆發至今，中央流行疫情指揮中心已成立1000天。國民黨立委李貴敏直言，政府對於疫苗採購始終黑箱，民眾不但沒有置喙的餘地，連資訊都無從掌握。官員眼看各類估計與預測莫衷一是，紛紛衝著政府決策合理性與有無弊端而去，就直接地把責任推給資訊錯誤、混淆視聽？綠營執政下，人民對公帑的運用就沒有知情權嗎？

她指出，這麼多龐雜而不精準的混亂訊息，正是政府黑箱的心態與手法造成的？光就高端疫苗而言，目前祗能從審計部公開的435億為基礎去推估高端500萬劑的價格。

李貴敏說，高端財報揭露的數據，包括政府高達五億以上的補助款，以及營業收入計36億多，就和陳時中、李秉穎等行政官員的説詞兜不攏。這些經費不都是民脂民膏？綠營執政下，人民對公帑的運用就沒有知情權嗎？

她直言，綠色政權這麼喜歡動用事實查核中心，揪出網路各類假訊息以平息民間對政府決策的批評，但試問，追求訊息的公開透明與正確，能夠政府與民間有兩套標準嗎？疫苗採購價格引發重大關注，一句機密、保密期限就想杜悠悠之口嗎？這不該才是事實查核中心最應該啟動事實驗證查核機制的問題嗎？退一萬步說，既然用到公帑，不該對立法院和人民有個最起碼的交代嗎？

李貴敏認為，外界討論數字很多都是推估、試算的，但這種大家堆砌數字比對的荒謬場景，不就是政府官員造成的嗎？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎不但有官方身分，且疫情發生後多次以知情人士談論眾多複雜的防疫議題與訊息，可以說是官方發言、評析管道之一。

她說，李秉穎曾在周玉蔻的廣播節目中說高端1劑1千多元，若以1000元計算，政府實際驗收高端疫苗數量為500萬劑，共計需付50億元。李秉穎的數據如果錯誤，衞福部和審計部不該公開釐清説明嗎？

李貴敏強調，因此民間依高端110年財報第3與4季的營業收入約36.16億元推估，單劑採購價約723元；或按陳時中111年3月8日總質詢回答說，高端每一劑約「800多元」，約需高端採購經費41億推算，都和李秉穎的50憶元相差甚遠。這個問題，民眾不該問嗎？還是不能問呢？

她痛批，政府對國產疫苗的關愛，對研發補助、緊急授權與採購的大力支持，民眾都看在眼裡，但即便要力挺、背書，決策與資訊也要公開透明，才能說服民眾。現在政府把一切都塞在黑箱裡，耗盡人民的信任，有這麼多疫苗遭棄打，還要怪外界不支持？怪批評者黑心？怪在野黨雞蛋裡挑骨頭？恐怕政府一再的縱容包庇才是問題所在吧。