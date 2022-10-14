由愛生恨？周玉蔻批政府護航高端 薛瑞元乾笑3聲：很好玩 很好笑

審計部送交立法院報告指出，高端疫苗延遲交貨，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰。衛福部長薛瑞元14日指出，已針對高端疫苗開罰，並在3月24日驗收最後一批高端疫苗時執行加重處罰，並表示護航高端的說法「很好玩、很好笑」。

行政院長蘇貞昌14日率相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，針對高端疫苗延遲交貨衛福部卻未罰款的事情，薛瑞元進入議場前接受媒體訪問時解釋，當初已對高端疫苗開罰每逾期1日的千分之2違約金，但行政面上確實出現疏失，並沒有計算到超過30天的加重處罰，後續已於最後一批疫苗驗收時處理完畢。

對於審計部指相關文件保密30年，薛瑞元強調，沒有所謂封存30年，而是文件保存30年，以密件方式保存文件，意指替文件加封，傳遞過程中要有封套，不得隨意開啟，保存時間30年。保密則依契約而定，譬如AZ與高端疫苗要求保密5年、Novavax疫苗7年、BNT疫苗10年、莫德納疫苗不同意解密。

此外，薛瑞元否認外傳高端售價每劑800元變成1000元的消息，並稱此為「外界隨意猜測」。