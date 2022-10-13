台灣今起邊境正式解封，入境民眾檢疫改實施「0+7」，但資深媒體人周玉蔻在廣播節目痛批，日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，而她自己打高端成為「倒楣一族」，她打了3劑高端，「為什麼去日本還要做PCR」，坦承當初就是太相信高端，結果現在得自費3500元，非常不合理。對此，國產高端疫苗今（13）日急發3項聲明澄清，高端為台灣正式授予EUA 的疫苗，並已配合台日雙方政府之持續協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。

高端疫苗聲明原文：

1. 日本入境檢疫規定

日本目前入境檢疫規定僅接受 WHO 緊急使用清單(EUL) 之新冠疫苗接種證 明，尚不包含已取得台灣EUA 的高端疫苗。高端新冠疫苗依循台灣法規單位之標準進行開發，為台灣認可之正式 EUA 疫苗。

日本入境檢疫要求並非藥證申請審查，不屬於廠商主動向日本政府藥監單位提出申請之事項，因此，高端疫苗已於九月份提供疫情指揮中心相關文件，並陸續提供其他補充資料，協助政府部門進行溝通。高端疫苗將配合台日雙方政府之持續協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。

2. 國際認證進度

高端新冠疫苗因良好的研發成果受到WHO肯定，進而入選團結試驗疫苗 (STV)，由WHO 主導執行全球臨床三期，目前靜待其公佈臨床結果;此外， 高端疫苗也自行於國外執行免疫橋接三期試驗。

由於台灣並非 WHO 成員國，高端疫苗無法於取得台灣認證後直接申請 WHO 認證，需經第三國藥監單位的協助，才得以提出申請。目前高端疫苗已向澳 洲藥監單位TGA 及 WHO 相關主管部門正式提出申請緊急使用許可，如有任何進度更新，即依法規公告。

台灣因政治處境特殊，台灣本土疫苗廠欲取得國際認證之難度遠高於其他國外疫苗公司。雖有此客觀限制條件，高端疫苗全體員工仍將全力以赴，為國際認證之目標努力。

3. 疫苗保護效益(effectiveness)報告

高端新冠疫苗於 2021 年取得台灣緊急使用授權 (EUA) 時，衛福部食藥署要 求於今年(2022)檢送疫苗保護效益(effectiveness)報告，本公司已如期繳交， 並於專家會議上報告說明。日前收到食藥署審查補件要求後，已積極準備相 關資料，將依要求及規範如期於 10 月底完成補件。