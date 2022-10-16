連自家審計部都不挺！繼日前審計部送交立法院報告，指出政府對於高端疫苗處理缺失後，衛福部到底有沒有「護航」高端疫苗，再度成為熱門話題。有別於之前擔任衛福部長時的自信，台北市長參選人陳時中此次似乎嗅到風向已變，不敢再大喊「我來負責」，而是選擇避重就輕、閃爍其詞，從一一被挖掘出來的真相來看，衛福部是否護航高端已是越辯越明。

再起的疫苗爭議先從11號日本重啟國門開始，先前日本部分開放時就已不認可高端疫苗接種效力，時任部長的陳時中一開始還信誓旦旦表示會加強溝通。結果卻在國慶日的「日台友好」後再度被日本政府狠狠打臉、高端疫苗不在入境免隔表單之列。接種高端疫苗之台灣民眾需自費3500元做PCR才能免隔離，陳時中也承認「打疫苗不是為了出國」，現任部長薛瑞元及指揮官王必勝則只能摸摸鼻子「請外館持續溝通」，不復當時霸氣。政府沒想趕緊補救，被罷免的前桃園市議員王浩宇想偷換概念，指稱這是假議題，人人都可前往日本；日本政府規定清清楚楚，連阿中的好友周玉蔻都在其廣播節目上說「打高端害我變倒霉鬼」，事實豈是側翼蠻橫硬凹就可了事。

另一方面根據審計部送交立法院的查核報告，截至今年1月15日止，高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署卻未依約核實計罰。部長薛瑞元竟以「行政疏失」塘塞，如真是疏失，相關人員是否應予以究責？要知道政府對於人民追稅可是一分不差，遲繳則追滯納金，如今衛福部遇到高端就發生「行政疏失」，真是可笑至極！

更嚴重的是，衛福部未確實推估所需疫苗數量，向高端採購500萬劑，最終因民眾施打意願太低導致疫苗過期銷毀，目前高端疫苗已銷毀120萬劑，預估11月將再銷毀到期的50萬劑共170萬劑，佔總採購量的1/3，推估下來衛福部浪費民眾納稅錢10多億元作為高端的業績，當時做決策的陳時中又怎會全無責任？

最後，衛福部去年7月在爭議聲中專案核准高端疫苗緊急使用授權（EUA），但當時有但書「核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告」，惟根據衛福部表示高端並未完成補件，如本月底未完成則將廢止其EUA。問題是，高端可能早就已經不在乎疫苗是否過關，如同台北市長柯文哲所說「高端賺的錢不是產品是股票。」大股東早已賺得盆滿缽滿，誰會在乎疫苗通過與否？再者如高端真未補件完成代表這是無效疫苗，那包含蔡英文在內的接種者，真的就是受試白老鼠！走至如此，衛福部是否應向高端求償，還是惦惦又叫大家打別牌疫苗？

「潮水退了，也發現阿中真的沒穿褲子了」，面對諸多爭議，包含陳時中在內的現任、卸任的決策者，不能只是用「我已經不是指揮官了」、「再來一次，我不會接指揮官」，或是回過頭來質疑政府護航高端者「希望當時政府能夠不要買到疫苗」等話來塘塞，一臉委屈卻是滿腹黑水、讓利財團。衛福部極力撇清其護航高端，但看在民眾眼中，這樣的切割只不過是衛福部的「司馬昭之心」罷了！（作者爲台北市青年聯合會理事長）

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