對於日本入境疫苗的認可名單中，卻仍舊未見高端疫苗。民進黨立委高嘉瑜在臉書認為，政府應硬起來向高端求償，籲衛福部出面好好對民眾解釋清楚，不要讓接種高端的國人淪為次等公民！不過網友指出，當初立法院提案要求政府應在高端EUA審查時應全程直播，高嘉瑜是投下反對ㄟ！

日本於本月11日開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，但入境疫苗的認可名單中，卻仍舊未見高端疫苗。民進黨立委高嘉瑜在臉書認為，政府應硬起來向高端求償，籲衛福部應秉持依法行政的底線，並出面好好對民眾解釋清楚，不要讓接種高端的國人淪為次等公民！

高嘉瑜指出，打高端去日本要先自費PCR 3500！説好的WHO國際認證在哪？疫苗保護效益報告交不出來還在擺爛，政府應硬起來向高端求償！

高嘉瑜強調，面對外界種種質疑，衛福部卻始終不願說清楚講明白，又將一切高端採購相關資訊掩蓋，高嘉瑜呼籲衛福部應秉持依法行政的底線，並出面好好對民眾解釋清楚，不要讓接種高端的國人淪為次等公民！

但網友指出，初立法院提案要求政府應在高端EUA審查時，比照美國FDA審查輝瑞BNT疫苗，全程直播，接受全民檢視，因國民生命權無價，結不允許黑箱作業，高嘉瑜室投反對票！

網友強調，現在來扮演正義使者是怎樣？「現在神是你、當初的鬼也是你」，白痴是台灣人嗎？「我書讀的少，但別我當健忘症啦！」