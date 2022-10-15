針對高端審查EUA時沒有錄影，陳時中發表諸多謬論；蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（15）日表示，陳時中今天說「台灣是台灣、國外是國外」，完全暴露出高端走不進國際，最大禍首就是缺少國際觀的陳時中。

蕭羽耘指出，過去陳時中主掌衛福部對高端放水，通融使用「免疫橋接」認證，讓高端從第一天就無法對接國際，並放任高端通過EUA超過一年，仍不用交出保護效益報告。

蕭羽耘接著說，果不其然，陳時中的國際觀，讓高端被世界拒之門外，遲未通過WHO認證，台灣最重要的國際盟友美國、日本都不承認高端效力；陳時中的競總副主委高嘉瑜打了高端，卻赴美進修受阻，意外成了陳時中缺少國際觀的受害者，反證高端在國際上寸步難行。

對於陳時中稱擔心專家學者被大家抹黑所以EUA不錄影，蕭羽耘則說，大家只看到民進黨為了護航高端，用國家力量霸凌陳培哲院士；陳院士勇於質疑政府，面臨網軍鋪天蓋地的攻擊，甚至連其家人也慘遭肉搜，事實即是會搞抹黑的是民進黨、是蔡政府。

蕭羽耘批評，陳時中沒有國際觀，導致國產疫苗走不進國際社會；同時，陳時中黑箱成性，EUA審查不公開、3+11不公開、高端採購價格不公開、疫苗合約不公開，處處黑箱的惡果，卻由全民來買單。