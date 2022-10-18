審計部COVID-19疫苗採購執行情形之查核機密報告曝光，揭露疫苗採購的五大缺失，高端也將面臨170萬劑將屆期銷毀、EUA恐廢止。民眾黨立院黨團今召開記者會呼籲，監察院應即刻介入調查，避免黑箱一再發生。

立委邱臣遠表示，審計部揭露高端五大缺失，包括沒有確實推估國人施打疫苗的需求，導致需要時沒有疫苗可打；覆蓋率提升到一定程度後，又有大量疫苗過期銷毀等。對此擔任指揮官908天的前衛福部長陳時中竟甩鍋卸責表示「我已離開衛福部」，後續才又向打高端的族群道歉，但仍刻意迴避問題核心是「花費數億納稅錢，卻換不到一支符合國際標準的國產疫苗」。且目前民眾最關心的疫苗單劑價格，依審計部報告相關資訊必須保密5年，實際金額可能要到2027年才能公開。

立委張其祿指出，民眾至今等不到3＋11、疫苗政策失當的真相，卻只聽到總統、行政院長不斷吹噓台灣防疫成績的大內宣；政府花費無數納稅錢，卻做出審計部認證「不透明、不便利、無法確認安全性」的國產疫苗，審計部8月31日發布的「110年度中央政府總決算審核報告」早就點出採購問題，包括未揭露EUA審查（評估）報告，公開透明度待提升；國產疫苗未獲國際認證，導致民眾出國不便利，雖可補打他牌疫苗，但審計部直指「無法證實高端與他牌疫苗交替使用的有效性」。

張其祿直言，既然監察院轄下的審計部，已多次指出高端疫苗的缺失，請監察院盡快釐清新冠疫苗採購的真相，若其中確有缺失、查證屬實，請監察委員一定要硬起來，對相關公務員、機關提出糾正、糾舉，別再像先前3＋11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」，放縱衛福部政治凌駕專業、重大決策過程不公開透明的行為一再發生。