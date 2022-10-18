第90屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會今天起在印度新德里召開，我國仍未能參與大會。外交部指，對於INTERPOL以政治考量凌駕警政專業，無視台灣參與國際刑警工作的實際需要及我國盼有意義參與INTERPOL的務實訴求，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。

INTERPOL祕書長史托克（Jurgen Stock）在記者會上，拒絕台灣盼實質參與的訴求。史托克直言，INTERPOL承認中華人民共和國是中國的唯一代表，因此承認台灣是中國一部份，並且由於中國是成員，不能給予台灣觀察員地位。

外交部重申，我國是主權獨立國家，民主台灣與威權中國互不隸屬，台灣絕非中華人民共和國的一部分，中國也無權在國際場域代表台灣。

外交部強調，我國警政系統向來獨立於中國之外，完備且運作有效；身為國際警政社群重要的一員，有高度意願與優異能力為國際共同打擊跨國犯罪做出貢獻，但是卻因為中國的蠻橫阻撓，無法與INTERPOL建立直接即時的情報交換，影響我國實質參與全球打擊犯罪的警政安全合作。

外交部表示，將持續協同內政部警政署刑事警察局積極進洽各國以各種方式助我，包括洽請友邦為我國致函發聲，以及促請理念相近國家透過多元方式予我支持。

外交部也將繼續努力向國際宣達台灣爭取參與INTERPOL的決心，即使面對挑戰與困難，我方不會放棄，將持續爭取國際社會更多聲援及更堅定支持台灣，共同打擊跨國犯罪，建構更安全的世界。