微風「BREEZEONLINE」Hermès Birkin 30 菱格拼接皮革手提柏金包，優惠價69萬8000元。（BREEZEONLINE提供）

投資一個好的名牌包向來具有保值效果，其中又以經典不過氣的古董包（Vintage Bag）款式，堪比當季新品更搶手。加上這幾年疫情肆虐，及物價通膨的影響下，全球精品的消費型態也漸有所改變，二手精品交易市場已成為巨大商機。而全球VINTAGE市場，又以Hermès、Chanel保值度相對比其他精品高出許多且年年漲價，從BREEZE VINTAGE精品點擊瀏覽量逐漸攀升，也可見消費者對古董精品有

強勁需求。

去年BREEZEONLINE微風精品線上，看準開發台灣在地化的「古董精品商機」，推出「BREEZE VINTAGE」專區，即起至10月31日祭出精選包款限時9折起，如Hermès經典入門款Herbag，現在不用花代購價、配貨價，就能買到Hermes Herbag Zip銀釦帆布二用後背包；Chanel當季新品CF25肩背包，要價超過27萬，在BREEZE VINTAGE買CHANEL黑佳績布金鏈CF25肩背包，只要8萬8800元；另像今年再度流行的圓筒包、化妝包等經典包，免10萬元就能輕鬆入手，各精選包款限量一顆，活動期間內購買BREEZE VINTAGE 任一商品，享「微風點數5倍送」之限定回饋禮。

BREEZEONLINE標榜由專業鑑定人員把關，經過鑑定才上架，提供熱愛古董包款的客群線上挖寶。