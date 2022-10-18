2022台灣國際智慧能源周(Energy Taiwan)」將於19日南港展覽館一館登場，今年新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，納入全面性零碳能源系統，共展出近1,000個攤位，展覽規模成長43%、創下歷年新高，預計將吸引萬名業者齊聚交流。

貿協副秘書長李惠玲指出，「Energy Taiwan」今年以4個特點呈現再生能源產業的豐沛動能，新增多元創能展及淨零永續兩展、國際交流最多元，共有12國業者及6個國家館參與展出，此外，首辦永續獎，鼓勵參展廠商攤位設計導入永續理念。

而SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則表示，落實淨零轉型是持續提升台灣整體產業國際競爭力的重要指標之一，SEMI長期致力於打造政府與產業交流平台為目標，在淨零永續旅途中，透過全球永續委員會以及能源產業部介接產、官、學、研進行綠能政策及跨界技術發展之溝通交流，助力能源產業健全發展，推動台灣淨零永續轉型新局。

參展大廠聯合再生能源董事長洪傳獻表示，自2021年以來，聯合再生已陸續建置多套儲能系統包括調頻服務、削峰填谷、太陽能光電暨儲能、工業區涵蓋電網等各式應用，未來將攜手政府與國內外業者，共同建立各種儲能應用的實務經驗。

風力能源指標開發商沃旭能源董事長汪欣潔指出，離岸風電已成為全球能源轉型不可或缺的角色，臺灣因擁有絕佳的天然風場優勢，是沃旭能源跨足亞太地區首個市場。沃旭正全力興建大彰化東南及西南第一階段離岸風場，日前啟用的沃旭能源臺灣離岸風場運維中心，是在歐洲以外首座運維中心，也是對臺灣市場的指標性投資。