救援明池山莊受困者，相關人員預計19日中午接駁民眾下山。(消防署提供／呂筱蟬桃園傳真)

台七線多處路段因連日雨勢造成多處路段坍方中斷，302人受困明池山莊，公路總局第一區養護工程處動員機具人力積極搶修，在18日晚間由台7線桃園端大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，相關人員由四輪驅動運送物資，柴油、藥品與食物等補給物資已在昨晚送達，預計今天中午將從台7線巴陵(47K)至明隧道(50.5K)區間接駁民眾脫困。

一公處指出，後續已協調山水車隊協助出動皮卡10部，將從今天中午11時起，於台7線巴陵至明隧道區間接駁民眾脫困；而明隧道至明池區間，則由山莊提供9人座車輛接駁，由新竹區監理所調度客運公司支援中巴接送民眾。

桃園市消防局調派所屬災害防救志工，包含桃園市迅雷救援協會、桃園市雷虎救援協會、台灣災難醫療隊發展協會及桃園市吉普車救援協會共14車27人，以及宜蘭縣消防局車隊4車8人，合計18車35人，在今天上午抵達大溪消防分隊及勤前教育，同時由桃園及宜蘭載送緊急物資，並於7時19分集結出發挺進明池山莊，將於路通後協助護送明池山莊遊客撤離。

一公處復興工務段指出，相關工作人員昨晚花了快5個小時才把物資送達，預計今天中午由桃園復興端先協助約100名受困民眾下山，山莊也會提供車輛接駁其餘受困者下山。