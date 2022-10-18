連日豪雨釀災，台北市百齡橋下堤外停車場有上百輛車慘泡水，北市議員黃郁芬爆料，當時原在河濱公園舉辦活動的廠商，因未收到水利處通知，導致10人被困在堤防外，她痛批「這就是柯文哲的SOP嗎？」對此，台北市長柯文哲18日強調，水利處都有事先通知，但有時民眾「不信邪」，所以要建立文化「發訊息就要跑」。

黃郁芬昨晚在臉書發文，原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，而當天水利處早從4點開始關閉水門，但水門外的廠商下午5點才接獲通知說水門已關，導致這群人被關在水門外，只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出，還有民眾一直到晚上8點，才終於被消防局救出來。

柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動後接受媒體聯訪時，他表示，颱風相對強降雨好應付，因為可以提早2、3天準備，但強降雨是瞬間發生，政府發布訊息時，民眾可能因為當下雨勢不大、覺得還好，結果2、3個小時內就出現傾盆大雨。

柯文哲說，16日當天確實有在河濱舉辦大型演唱會，水利處都有事前通知，但被通知的人又「不信邪」，但水門又一定要關，否則會重蹈納莉颱風大水淹進台北的覆轍，所以未來台北市還是要建立文化，「我們發通知給你，你要當一回事，真的要跑。」