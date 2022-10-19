大安區北汕溪虹橋為串聯北岸濱海樂園與南岸媽祖園區的人行橋梁，市長盧秀燕關心進度18日特親自到場視察。(陳世宗攝)

台中市大安區北汕溪虹橋是串聯北岸濱海樂園與南岸媽祖園區的人行橋梁。市府7月辦理北汕溪虹橋改建工程，預計明年5月底完工啟用，市長盧秀燕18日下午前往視察後表示，大安區虹橋2015年就嚴重腐蝕卻遲未處理，她上任後2019年10月即拆除橋梁;防民眾穿越危險，期盼重建的新橋梁更加安全、穩固、耐用，早日完工嘉惠地方。

盧秀燕表示，大安區虹橋非常著名，2015年因腐蝕嚴重被判定為危險橋梁，但一直都沒有處理，她上任後將橋梁拆除後，在地議員、里長、地方仕紳都非常關心重建工程；近年因原物料及工程費用大漲，原4470萬元預算追加約2000萬元，工程費調整為6438萬元，讓橋梁順利施作。

建設局陳大田說，大安濱海樂園舊有虹橋拆除後，北岸大安濱海樂園及南岸媽祖園區人行及自行車往來中斷；市府編列預算4470萬元辦理改建，過程當中受到疫情及營建物價大幅上漲、營造業缺工缺料影響致流標，市府透過檢討調整預算為6438萬元，今年5月順利發包、7月開工。

陳大田表示，新建橋梁長57公尺，寬6公尺，採預力混凝土梁橋設計，比鋼構更耐蝕，提供行人與自行車使用，南北兩岸設置觀景平台及自行車暨無障礙斜坡道，南岸銜接堤頂自行車道，使南北兩岸遊憩區域得以連結；並於橋梁護欄及坡道壁面結合在地文化，施作彩繪圖樣，結合區位地景，以促進觀光人潮。

建設局強調，此工程目前進度約27％，持續穩定超前，期勉施工團隊戮力打造優良公共工程品質，如期如質完工，提供鄉親、遊客更方便、穩固及耐久的橋梁，提升地方往來便利性，促進地方觀光發展。