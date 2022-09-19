基隆平均屋齡逾40年，危老建築多。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，應定期加強體檢改善。（無黨籍基隆市長參選人黃希賢提供／陳彩玲基隆傳真）

台東18日發生芮氏規模6.8地震，花蓮地區建物及橋梁坍塌、道路斷裂等，災情嚴重。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆平均屋齡逾40年，危老建築多，應定期加強體檢改善，橋梁、場館也要定檢，以防憾事發生。

黃希賢指出，基隆山坡地占全市94％，許多建物都蓋在斜坡上，加上多雨朝西氣候，房舍極易老化，危老、封閉式住宅過多且密集，耐震度、消防通道、避難措施皆堪慮。

黃希賢說，他持續提出市府需消防安全總體檢，並將此列為自己的政見，也呼籲中央應積極推動「消防5法」，包括《消防設備人員法》、《消防設備士法》、《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》，以防患於未然。

「為花東祈福」黃希賢指出，近日餘震不斷，中央氣象局稱目前已進入地震活躍期，未來恐再震1個月，花東災情嚴重，學校、預拌廠、橋梁等坍塌，截至下午3時統計已1人死亡、164人受傷，祈求不要再發生憾事，並為辛勤的救災人員打氣。

話鋒一轉，黃希賢也提到，桃園八德運動中心甫宣布完工1天，就發生天花板塌陷情形，影像畫面曝光怵目驚心，若運動民眾稍有遲疑後果不堪設想，如此糟糕的施工、驗收品質，基隆市必須引以為戒，趕緊體檢場館、建物、橋梁、道路等安全程度，與其花大錢蓋豆腐渣工程，不如將經費拿來檢測、強化結構安全性，才是真正將錢花在刀口上。