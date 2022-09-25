台北市長選戰激烈，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立。資深媒體人羅友志表示，蔣萬安現在的選情是穩的，他只要把政見拿出來，跟黃珊珊比拚一下，陳時中就會被邊緣化了；他則預測桃園是危險的。

羅友志25日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，蔣萬安現在的選情是穩的，目前為止是沒有懸念的 ，只要蔣萬安不要犯太大的錯，只要繼續把政見拿出來，好好跟黃珊珊比拚一下，陳時中可能就會被邊緣化了。陳時中的仇恨值這麼高，結果我們把所有精力去講周玉蔻跟陳時中，這算是一個已經死掉的戰場，我們卻全部卡在這個戰場。國民黨桃園市長參選人張善政也被困住了，沒有人在談政見 了。

羅友志甚至認為，桃園是危險的 ；新竹市長選戰，國民黨新竹市長參選人林耕仁沒有這麼輕鬆，民眾黨高虹安民調如果沒有贏過林耕仁10個百點，高虹安不會贏。林耕仁是連5屆的市議員，組織票非常強，新竹市議會沒有分藍綠黨派，他的組織遠遠勝過其他人，高虹安則沒有組織票，民眾黨也沒有。

羅友志接著指出，高虹安聲量再高，不見得能換到選票，黃珊珊也是，因國民黨再爛，至少在台北市有15％的鐵票。如果黃珊珊沒有辦法贏蔣萬安8％，大概也不太會贏。