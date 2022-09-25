台北市長選戰激烈，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立。面對資深媒體人周玉蔻頻攻擊蔣萬安的身世與其父親的緋聞案。媒體人吳子嘉驚人預測，陳時中「不可能當選」。台北市議員徐巧芯則表示，有人一直在攪和蔣萬安的家事，反而較有助於蔣萬安的選情。

有網友25日在《董事長開講》網路直播節目中問到，陳時中被周玉蔻拿捏得那麼緊，萬一將來當選如何好好施政？吳子嘉卻驚人預測，陳時中不可能當選。徐巧芯則表示，為什麼大家這麼擔心投給陳時中就是支持周玉蔻，其中一個原因就是，以後台北市的所有政策，議員還不知道、甚至市府還不知道時，周玉蔻先知道，甚至官員有什麼政策，可能還優先去上周的節目跟大家爆料。

吳子嘉則認為，陳時中疫苗案件害慘台灣人，該案也是民進黨最大的失策，今年、後年的選舉都是要打陳時中，陳時中代表民進黨整個政權崩壞的一個對象。他甚至覺得，台北市長寶座如果讓國民黨蔣萬安或是黃珊珊拿到，代表疫苗事件發酵成功，會連帶到2024年總統大選，民進黨恐怕非常不好選。

徐巧芯則指出，今年的選情很奇怪，像現在這種討論，在4年前大概要11月的時候才會發生，今年卻提早了，現在才快10月，就已經在講這些五四三，而且還是由媒體人去帶動、發動。

徐巧芯認為，每一次選舉，都會出現很奇怪的事，會有人亂打一通，引起大眾反感，大家就會做出投票的選擇，也會激出投票率。有兩組人馬還說要去按鈴申告，稱將萬安不是蔣家的；徐巧芯覺得，一直攪和這件事，某種程度對蔣萬安的選情反而較有幫助。