星展集團今發布「2022年第4季投資展望」報告，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，聯準會今年會先將聯邦基金利率調升至4.5%，明年第一季會來到5%。在產業面依然看好科技股的投資機會，今、明2年美國科技股的平均獲利年增仍都將維持2位數。投資策略方面，對股市維持中立，逢低加碼優質股及高息股，債市方面則看好優質投資等級債。至於美元指數4Q高點預估在115，明年首季滑落至112.8，2Q則為110.6%。

展望第四季，陳昱嘉表示，全球仍將繼續努力應對地緣政治的不確定性和高通膨環境。儘管聯準會鷹派言論尚未達高點，落後的經濟數據也顯示通膨水準仍處於高檔，但隨著經濟重新開放，因疫情導致的供應鏈瓶頸已呈現緩解，且全球商品價格也因擔心景氣走弱而顯著下滑。

聯準會鷹派升息導致資金成本上揚，壓抑股票表現。星展集團認為，目前股票評價面已充分反應諸多不利因素，儘管短線波動可能持續，但從長期佈局角度著眼，投資人依然可以預期合理的報酬。

另外，科技股今年因公債殖利率大幅上揚而承壓；但隨著通膨環境和公債殖利率在未來數月可望出現逆轉，預期科技股將有機會領先反彈，看好數位化的趨勢，今年和明年美國科技股獲利年增仍都有2位數，分別為21%及10%，高於整體水準。此外，星展集團亦看好東協和日本股市，並維持看淡歐股的觀點。

星展集團持續看好高品質債券和成熟市場投資等級債，偏好存續期間2至4年的高品質信貸（A/BBB），並建議投資人應將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。