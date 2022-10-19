美國宣布對大陸半導體產業制裁全面升級，除設備供應鏈首當其衝外，市場擔憂IP族群也將受衝擊，不過，法人指出，力旺（3529）與本次禁令先進製程影響關聯度較低，後續關注主要代工廠月營收動能。

中信投顧指出，台系大廠力旺近6成營收來自台灣，大陸、日本、馬來西亞等亞太地區占35％，於大陸協力晶圓代工廠以成熟製程為主，與本次禁令先進製程影響關聯度較低。

力旺經營管理階層表示，過往兩年推升權利金營收動能以28奈米製程為主，至於16、12奈米製程與7奈米製程量產今年甫產生貢獻。中信投顧認為，力旺客戶朝12吋、先進製程投片結構性趨勢未變，惟需密切觀察大陸晶片客戶倘遭美方擴大制裁，後續放緩設計案與投片量的負面影響，是否反應在主要協力代工廠台積電、聯電月營收成長動能上。

美銀證券指出，在半導體、科技產業能見度不高的情況下，力旺憑藉過去可靠的表現，使客戶對其IP黏著度更高，研判就算在產業下行期間，力旺能有更好的營運彈性，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價1,550元。