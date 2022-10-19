泓德能源（6873）於今年智慧能源週展出獨家研發的「智慧綠電系統 TITAN」，揭密綠電媒合、電力調度服務背後的大數據演算科技，為未來電力生活圈提供完整的綠能解決方案。泓德能源董事長謝源一表示，泓德能源自去年底興櫃後，更積極朝向智慧電力公司目標邁進，在各項業務的積極布局之下，今年前三季累計營收更是繳出年成長近35％的成績單。今年在攤位展出最新的布局成果，也把戰情室首度搬到展會現場。

政府近年積極推動再生能源發展，訂定2025年以太陽光電20GW與離岸風電5.6GW為首要目標，使得併網需求大幅提升。台電今年9月亦宣布將投入5,645億元，計畫十年內讓全台電網全面智慧轉型，除有助供電穩定、提升電網面對突發事故的應變能力，更加速邁向智慧電力生活圈目標。有鑑於此，泓德能源獨家研發出「智慧綠電系統 TITAN」，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，進而模擬出最佳的發用電模型，即時匹配多個發電案場與多個用電需求的排程（多對多）。此外，TITAN還將搭配儲能系統執行能源管理，可有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控，進一步還可提供因應發電、儲能、充電在不同系統情境下運轉與維運策略的建議。

泓德能源總經理周仕昌說明，現階段泓德能源可以運用 TITAN 即時監測與維運自身太陽光電、漁電共生的電站、推算最佳綠電售電配比，長期目標則希望配合電力自由化進程發展虛擬電廠，拓展到企業、家戶用電端，透過掌握供需雙方資料，及早布局與應對能源共享時代。

另一方面，面對再生能源間歇性發電特性，全球政府、企業紛紛透過打造儲能系統、藏電於民來補足先天限制，然而儲能系統往往需要大量土地、資金、設備成本，導致各國在執行與推動上進程較為緩慢。為解決此問題，泓德能源打造綠能解決方案，從軟硬體整合方面著手，協助企業以合理的成本建置儲能系統及妥善儲存綠電，不僅能作為緊急備援電力外，更能主動出擊加速提升綠電自給率。