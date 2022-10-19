或許連台灣虎航董事長陳漢銘都沒想到，原本平順的開航札幌行程，卻因為台日班機大砍班，變成緊急的「拆彈之旅」。為了讓台虎飛得起來，這三天他馬不停蹄拜會日方各場站，從國土交通省、旅行業協會、仙台機場、茨城空港到岩手縣廳，幾乎馬拉松的鐵人行程，讓人見識到這位他的親力親為。

要說陳漢銘是最「幼齒」的航空業董事長也不為過，他2020年3月接任台灣虎航董事長，之前雖擔任過華航董事，但畢竟沒有實際操盤經驗。沒想到一接手台灣虎航，台灣虎航就穩定獲利的金雞母，變成一隻落難虎，這董座顯然沒想像中那麼好當。

相較於傳統航空公司有貨運業務，台灣虎航沒有貨運可飛，但又不能「等死」，於是陳漢銘把他英國伯明罕城市大學取得企管碩士的學理，應用在經營上。於是乎，這兩年的台虎飛得可能不多，但卻聲量不減，幾乎很難忘記這隻小老虎。

要說改寫台虎歷史的一步，莫過於在疫情期間，台灣虎航買回了商標權，從「陳漢銘時代」開始，台灣虎航不再是租用名字的打工仔，是全球唯一叫Tigerair的航空公司，未來品牌活動不需要再向授權方報告，現在投資的一切，都是幫未來布局。

身為飛日本最多二線城市的航空公司，陳漢銘也從強化與各縣廳的關係著手，台虎與日本岡山縣辦過限定夢幻果展、與日本佐賀縣聯手推出「台虎佐賀祭」，也與日本茨城縣聯手推出「台灣虎航＆茨城酒造月」，搖身一變成為日本文化的代言人，奠定疫後就能夠直接與各縣廳洽談復航的好默契。

陳漢銘也很清楚，台灣虎航飛日航點最多、占營收比重最高，選擇與日本樂天集團各方面都深化合作，最著名的莫過於「台灣虎航×Rakuten Monkeys」首架彩繪機，並藉此牽線與樂天信用卡公司發行「樂虎卡」，完成連結金融業務的重要一步。

為了拉近與員工距離，陳漢銘於今年初展開自用駕駛員執照學習，並且順利取得執照，對他來說，機師身處飛安的最前線，坐在辦公室每日聆聽相關簡報，還不如自己捲起袖子，親自歷練一番，也能夠更深入瞭解飛航專業知識。

凡事親力親為的陳漢銘，面對這次台虎的砍班危機，同樣選擇站上第一線，他選擇直接赴日洽談，找出最好的解決方案，除航班有望從明年1月，甚至更早恢復，二、三線城市如暫時無法開放，就評估就鄰近航點執行增班，盡全力讓所有人滿意。

最具創舉的是，為了解決日方人力不足，他拋出協調暫時性派遺執行國內航班人力的可能性，以彌補短期的人力缺口，等於讓台虎地勤前進日本機場，一來能更有效解決國人在海外搭機問題，二來增加台虎員工出國歷練機會，這作法堪稱雙贏。

這些的努力，都是希望台虎在旅遊報復潮中，不要錯失先機，也穩住長期建立的口碑。記者會結束後，有媒體問陳漢銘「有沒有睡？」他一句「都沒睡」，道盡這兩天赴日交涉的辛苦，但他不喊苦、也沒嫌累，只希望疫後的台灣虎航飛得更高、更遠。