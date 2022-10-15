國民黨新竹市長候選人林耕仁（左四）15日邀請人稱「台灣虎媽」，同時也是教育專家、美食達人的田維屏（左三）「田阿姨」共同舉辦「親子教育分享會」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部，15日邀請人稱「台灣虎媽」，同時也是教育專家、美食達人的田維屏「田阿姨」共同舉辦「親子教育分享會」，分享品德教育的理念，也落實林耕仁的「全民競總」精神，開放空間讓市民自主使用。

田維屏以「找回失落的品德教育」為主軸，分享自身如何教育孩子，重視「養成好習慣」、「生活參與感」、「培養正確價值觀」等教育理念，通過身教親身帶著孩子成長，栽培一路成為品學兼優的成功人士。

人稱「田阿姨」的田維屏實踐品德教育的理念，堅信孩子的品格遠比一切都還要重要，也期許林耕仁當選新竹市長之後，能過更加重視品德教育、親子教育，做1個教育第1的市長。

林耕仁表示，教育是百年大計，而親子教育更為重要，正所謂「蒙以養正，聖功也」，在孩子啟蒙時期培養純正無邪的品行，這是1項神聖的功業。

林耕仁說，非常欽佩田阿姨奉獻生命在提倡教育、推廣教育，而自己也推出完整的教育政策，要與世界同步學習，開創新竹新格局的「教育新竹7主軸」，從學前教育、義務教育，到改善教育環境，落實終身學習精神等4大面向，為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。

會後，林耕仁也致贈感謝狀，田阿姨則回贈暢銷書籍《如何教出2個柏克萊狀元、哈佛博士兒子》，展現全力支持，希望大仁哥當選市長，能夠重視教育，打造1個更好的學習環境。