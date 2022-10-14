亞系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，直言石化產業根本性的惡化，遠遠超過了預期，故將台塑(1301)評等維持「持有」，目標價由100元降到92元；南亞(1303)評等維持「減碼」，目標價由60元降到53元；台化(1326)評等維持「減碼」，目標價由67元降到53元；台塑化(6505)評等維持「持有」，目標價由88元降到77元。

亞系外資針對台塑四寶出具的研究報告指出，台塑四寶第三季儘管有股息收入，但總計淨利潤依舊相較第二季減少達91%，年減幅也高達91%，相較先前該外資預估的下滑88%、87%幅度更大。由於該外資先前就曾警示，台塑四寶第三季的盈利前景黯淡，然而，發現根本性的惡化遠遠超過了預期，主要是來自全球金融危機帶來的需求下滑。

綜觀第三季台塑四寶財報，亞系外資表示，台化由於產品價差受到擠壓，台塑化更是陷入虧損，因平均原油價格季下跌11.2美元/桶，造成28億元的庫存。就整體狀況來看，目前看不到喘息的機會。大陸是亞洲石化的需求增長引擎，但已停滯不前，故也進一步削減大陸2022、2023年GDP增長預測從4.1%、5.8%調降到3.5%、5.2%，考量房地產長期疲軟和出口需求放緩。

亞系外資也說，就算需求前景黯淡，但更多的產能供應增加將拖累石化價差，預計台塑第四季和明年第一季的開工率將低於70%，這是自全球金融海嘯以來的最低水平。

針對台塑四寶，外資也釋出最新目標價、評價，台塑評等維持「持有」，目標價由100元降到92元；南亞評等維持「減碼」，目標價由60元降到53元；台化評等維持「減碼」，目標價由67元降到53元；台塑化評等維持「持有」，目標價由88元降到77元。