聯發科(2454)最新公布9月營收，月增加26.56%、年增加18.09%，也帶動第三季營收1421.61億元，季減少8.7%、年增加8.4%，驚險達陣財測。

聯發科9月營收565.71億元、月增加26.56%、年增加18.09%，為近6個月新高。累計前9月營收4406.02億元、年增加20.79%。

聯發科第三季營收1421.61億元，季減少8.7%、年增加8.4%，驚險達陣財測。

聯發科預期第三季營收（以美金對台幣匯率1比29.5計算）將在1417億至1542億之間，季減少1%~9%，與去年相比，約成8%~18%。營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。

現階段半導體產業低迷，消費性電子首當其衝，加上大陸經濟狀況不佳，因為疫情的清零政策持續進行嚴格封控下，消費性電子需求持續下滑，智慧型手機占比聯發科營收重要比重，加上市場又以大陸為首，故難逃影響。在成本面上，現階段高漲的晶圓成本不易轉嫁，法人預計，聯發科下半年營收、獲利恐出現逐季下滑，終端系統廠仍處於去化庫存階段下，在短期間尚未見到扭轉跡象。

最新就有日系外資針對聯發科出示最新報告，認為其第四季展望依舊不妙，在反映市場持續疲軟未見起色下，調降聯發科2022年、2023年每股收益5%、13%，分別為75.37元、56.25元，將聯發科目標價由780元調降到675元、評等維持中立。