繼長榮航(2618)、華航(2610)公布9月營收後，星宇航空(2646)公布的9月營收同樣呈現大幅成長，單月達2.84億元，月增5％、年增272％；累計前三季營收為13.94億元，年增150％。其中，客運前三季累計營收為7.34億元，增幅217％，貨運累計營收為5.78億元，增幅116％。

星宇航空指出，客運部份，9月客運雖受到10/13起入境限制解除影響，部份訂位轉至10月，然單月客運營收仍達1.69億元，月增6％，年增584％。貨運部份，雖受到市場艙位供給增加影響，運價預期將逐漸恢復至疫情前水準，然適逢A330廣體機加入，使得9月營收為1.03億元，月增4％，年增174％。

台灣10/13起入境「0+7」免隔離，同時取消限團令，放寬每周入境人數等措施，客運旅遊需求回溫，星宇航空於10月28日將增闢旅遊航點日本沖繩、札幌及復飛越南峴港航線。

11月份除馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉航線營運每周3班外，其餘各航點預計穩定增加至每日1班，整體航班數月增近5成，提供旅客便捷舒適的飛行選擇。

在機隊方面，星宇航空9月份再引進兩架新機，機隊規模已達10架A321neo及4架A330neo，今年底前預計再交付3架A321neo及2架A350廣體客機，隨著廣體機運力增加，將可依市場需求增加派遣彈性。