副總統賴清德今晚出席「第24屆國家建築金質獎暨第19屆國家品牌玉山獎頒獎典禮」時表示，政府會和企業界共同站在一起，因應全球新的經濟局勢挑戰，並期盼中小企業不僅立足台灣，產品行銷全世界，也可以布局全球。

賴清德致詞感謝主辦單位中華民國國家企業競爭力發展協會，以國家獎項鼓勵建築營造業，不僅要建造出可以滿足民眾生活居住基本需求的空間，還要能夠邁向生態綠能、生態節能、智慧永續的方向，非常不容易。

他說，這是大家共同努力的結果，鼓勵企業界更有競爭力，且兼顧品牌、品質，讓台灣在國際競逐上立於不敗的地位。

賴清德提到，建築營造業在許多方面幫助臺灣面對海內外的挑戰，包括氣候變遷。蔡總統去年「世界地球日」宣示2050淨零轉型，是台灣共同的目標，和世界140個國家或地區的目標一樣，政府希望各行各業能和政府一起打拚，來達到這樣的目標。

他說，根據聯合國環境規劃署2020年的報告指出，2019年建築耗能佔了全球總耗能35％，溫室氣體排放更高達總量的38％。如果建築營造業從建築材料、規劃設計、營造、甚至於居住設計，都能注意節能減碳，相信不僅幫助台灣，對於整個地球邁向低碳永續的發展是很有幫助的。

他指出，國內面臨幾個嚴肅的社會問題，例如屋齡超過30年的房子有3、4百萬棟，非常需要大家一起來共同推動都市更新。但是這幾年來，新房子蓋得多，都更做得少，希望大家能坐下來一起討論，如何解決臺灣老舊房子居住安全的問題。

他說，若能有效推動都更，對台灣的內需、經濟的推動也很有幫助，更可以因應這一波全球經濟所面臨的種種問題。另外，國內人口老化速度非常快，希望建築可以針對65歲以上長輩的生活需求設計，讓國家的主人可以生活得更幸福、快樂。

談及氣候變遷議題，他表示，美國、歐盟等都是劍及履及地往淨零轉型的目標來做。今年3月份政府也提出了2050淨零碳排路徑圖，希望達到能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、社會轉型更有韌性、生活轉型能更永續等四大轉型策略，並預計2030年前投入9000億預算，帶動民間投資，一起往淨零轉型的目標來做。

賴清德認為，疫情不僅衝擊人的生命與健康，也改變了所有消費行為，經濟產業結構都為之大變，再加上地緣政治衝擊、產業鏈重組、數位經濟的興起，每一家企業除了要推行ESG因應氣候變遷，也必須要發展數位化、智慧化。

他強調，政府會和企業界共同站在一起，因應全球新的經濟局勢挑戰，希望台灣的中小企業不僅立足台灣，產品行銷全世界，也可以布局全球，大家在國際上的擴張，就代表台灣國力的延伸，「我們大家一起來」。

隨後，副總統頒發國家品牌玉山獎「傑出企業類」予得獎企業，表彰其卓越品牌形象。