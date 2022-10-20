英國央行(BoE)副行長康利夫(Jon Cunliffe)在周三指出，金融危機在十年前已經結束，但隨著利率飆升讓新興市場基金浮現出新的弱點，包括一些非銀行的金融機構仍未受到適當的監管。

英國的債務驅動型投資基金(LDI)或退休基金在上周被迫加強其流動性防禦。此前英國央行被迫購買政府債，以避免這些LDI基金因國債殖利率飆升而崩潰。

康利夫警告，隨著全球金融市場對急升的利率進行調整，可能出現更多壓力，「弱點」主要出現在非銀行機構，例如槓桿基金。

「我認為壓力最大的領域是在新興市場和新興市場債券基金，特別是在美元走強之際」，康利夫對英國的財政特別委員會表示。

基金業者還大力遊說，希望阻止更嚴格的監管，例如監管要求持有更多流動性緩衝或資本儲備的規定。

副行長指出，就金融穩定而言，在全球範圍內，金融穩定主管機關和非銀行機關之間存在著差距。而如果沒有全球性的協調行動，單靠一個司法管轄區是很難改變這些跨境的產業部門。

康利夫說，銀行體系線能夠抵抗巨大的壓力，但是非銀行的金融機構目前在對抗流動性問題時，不會像在新冠疫情期間那麼的有力。

副行長說；「我確實認為，英國央行和負責這些市場的證券監管機構，需要更加關注金融穩定和宏觀審察問題」。