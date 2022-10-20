經過一連串風波後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會是社群軟體推特的新老闆，但他對於要花440億美元（約新台幣1.4兆）耿耿於懷，周三在特斯拉財報會議上表示，「我們顯然為推特支付過高的代價。」

綜合外媒報導，馬斯克雖然感嘆已經花了過高的代價的購買推特，但另一方面，他也認為，推特的長期潛力比目前的價值高出一個水準，「現在像是枯萎很長一段時間的資產，但具有令人難以置信的潛力。」

馬斯克在4月同意以440億美元（或每股54.20美元）的價格收購推特，但後續馬斯克與推特董事會多次因假帳號問題槓上，並他以推特違反協議，無法完全提供假帳號資訊為由，宣布放棄購買推特的計畫，遭到推特告上法院。

峰迴路轉，馬斯克在10月突然宣布同意以原計畫收購推特，並為接管推特做準備，強調將會以更開放的標準看待所有在推特上的互動，甚至有意讓遭到禁言的帳號恢復，包括前總統川普。

有趣的是，馬斯克被問到未來特斯拉、SpaceX及推特最終會不會合併成一個大型集團，他否認這個方向，「至少目前為止，我沒有看到可以將它們合併的狀況，我不是巴菲特，我是一位工程師、製造人員與技術專家，因此我們不會有投資組合或其他東西。」