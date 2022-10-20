國內產險「斷炊」海外醫療險，結果現在得靠國際發卡組織來「救急」。國際發卡組織萬事達卡對於其世界卡或商務世界卡的卡友，特別提出與國外保險公司合作的「海外醫療險」，來彌補現在紛紛遭到國內產險公司停保或是拒提供染疫理賠的海外醫療險服務；據了解，繼萬事達卡推出服務之後，VISA在近期內也將跟進，最新的方案會在近期內出爐。

而兆豐銀則在19日正式對外宣布，已和萬事達卡國際發卡組織簽約，再支付更多的費用，讓這項海外醫療險可擴及到兆豐銀的萬事達卡其他產品線，是否有其他信用卡業者將跟進，有待觀察，與萬事達卡的這項合作，兆豐銀不只全台第一家銀行，也是全亞洲第一家。

兆豐銀行亦指出，疫情爆發後的兆豐銀行日幣開戶數，已比疫情前暴漲高達42％，日幣存款也成長38％，顯示近年日圓持續走跌，不少民眾皆已出手存糧。

兆豐銀指出，除了世界卡之外，其他包括雙幣卡、公司商務卡、海悅國際聯名卡及Mega One卡等，都可取得上述的海外醫療險服務，若真在海外染疫，也能獲得新冠確診理賠，保障內容包括醫療費用及緊急醫療運送費用各最高319萬元、住院津貼及海外新冠診斷檢疫津貼每日各3,190元，這項全面大放送，將從11月起至明年3月底止，除了送一年份「海外旅遊醫療險」以及「免費機場接或送」之外，其他還包括國外消費2.5％現金回饋無上限和免費貴賓室。

根據萬事達卡的規定，持卡人本人在染疫之後可以得到100％的補償，至於持卡人若為配偶及子女購買機票或團費滿2萬元以上，則可得到的補償為50％。