受惠訂單活絡，八貫（1342）獲利呈現逐季攀揚；第三季營收年增23.16％，毛利率因醫療、航太救生產品線合計占比拉高，達31％，創單季歷史新高，較第二季28％增加3個百分點，較去年同期更增加6個百分點，營業利益1.37億元、稅後淨利1.3億元，年成長51.18％、70.81％，EPS1.91元。

影響所及，八貫前三季營收18.81億元，年增32.39％，營業利益3.71億元、稅後淨利3.59億元，年成長71.74％、95.07％，EPS5.29元，已超越去年全年。第四季預期在手訂單可保持產能滿載，營收優於去年同期，全年營運衝高樂觀以待。

八貫受惠重症醫療床、管材、防彈背心等新品訂單挹注，加上全球各國邊境管制逐步鬆綁，航空業復甦商機，激勵空巴、波音新機交機潮，帶動醫療與航太救生產品比重增長。在營收規模與高毛利產品比重成長下，推升今年EPS逐季成長，自第一季1.52元、第二季1.85元，第三季達1.91元歷史單季新高。

八貫表示，因布局利基型產業，並以高技術門檻為優勢，產品組合趨向高毛利結構所帶動，加上匯兌收益挹注下，繳出第三季營益率21％、稅後淨利率20％之三率三升佳績。

雖九月有少部分出貨因DDU貿易條件，致營收調節至第四季度認列，但在戶外、醫療、航太救生等前三季營收年增率皆雙位數成長下，繳出前三季EPS5.29元，已超越去年全年。

展望後市，八貫指出，將憑藉研發設計優勢，搶攻高端機能性布料市場，隨著產品輕量化與多功能趨勢發展，機能性布料將更為升級，可望布局多元的產品線發展，2023年將隨著訂單表現與新產能逐步提升，德興一路第二期建廠完成，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台陸續到位，中長期營運穩健正向。