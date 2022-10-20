光寶（2301）在伺服器電源、車用電子與光耦合器出貨暢旺下，第三季EPS以1.86元創歷史新高，光寶總經理邱森彬預期第四季營收可望優於第三季，毛利率、營益率則與第三季持平，明年營收還是有機會比今年成長。他也指出，伺服器電源從國外競爭對手搶下市占率，今年市占率已有3成，明年將挑戰近4成，伺服器電源明、後年都有機會年增兩成。

光寶20日舉行法說會公布第三季財報與未來展望，在伺服器電源、車用產品、光耦合器帶動下，第三季營收創三年同期新高，然而受到不可見光產品需求大減影響，即使毛利率、營益率都比去年同期改善，然而卻都比上一季下滑，毛利率為19.5％、季減0.9個百分點，營益率為9.5％、季減少0.7個百分點，雖然毛利率與營益率都比上季減少，然而在營收擴大下，光寶第三季稅後純益仍達42.4億元，比上季成長7％、年增率則高達38％，EPS以1.86元創下歷史新高。

面對第四季，光寶總經理邱森彬表示，即使景氣不佳，第四季在伺服器電源、車用、光耦合器需求持續暢旺下，營收可望優於第三季，毛利率與營益率則有機會在經濟規模放大下而與第三季持平、或小幅增加。以第三季營收、毛利率、營益率都高於去年第四季水準來看，法人認為，光寶第四季營收與本業獲利能力都有機會繳出季增與年增的成績單。

而在明年展望方面，邱森彬指出全球景氣不看好，不過光寶專注發展需求還能持續成長的領域，如伺服器電源、車用、工控與綠能用光耦合器，目前仍預估明年營收有機會比今年增加。

光寶今年以來獲利能力明顯上揚，伺服器電源扮演舉足輕重的角色，伺服器電源未來成長性、產品線發展，成為法說會熱門焦點，對此邱森彬表示，繼今年年增3成後，明、後年伺服器電源都能維持年增率兩成以上的成長性，光寶在伺服器電源的市占率今年已經來到約3成，明年有機會挑戰近4成，至於車用產品方面，今年前三季車充營收比去年同期成長3倍，明年車充比今年翻倍成長可期，車載鏡頭、車燈明年都有機會比今年成長雙位數百分比。

另外，光寶也在法說會中宣布將在達拉斯承租廠房組裝伺服器使用的電源與電池模組、AC充電樁，達拉斯廠投資額估計約達20億元，預計明年第二季投產，目標是2025年達拉斯廠產值將達百億元水準，除了新增達拉斯廠外，高雄、越南、墨西哥廠也有擴產或是提高自動化生產規劃，預計明年CAPEX可能與今年50～60億元水準差不多。