光寶科(2301)公布第三季財報，來自雲端、汽車電子、高階光耦相關產品出貨續強，第三季營收462億元，季增7％、年增10％，為3年來同期新高。受惠於產品組合優化、產值與市佔積極成長，第三季毛利率為19.5％，年增0.2ppt，營業毛利90億元；營業淨利率為9.5％，年增1.1ppt，營業淨利44億元；稅後淨利42億元，創單季新高，每股盈餘1.86元，年增4成。

累計今年前三季營收1,304億元，年增8％；毛利率為19.1％，營業淨利率為9％，分別年增0.1ppt及1.2ppt，為歷史同期新高；營業毛利248億元，營業淨利117億元，分別年增9％及25％；稅後淨利103億元，每股盈餘4.51元。此外，前三季研發費用已達營收4％，年增近2成，持續投入研發資源在三大成長領域的軟體、韌體開發與系統整合的方案。

光寶科技總經理邱森彬表示，第三季獲利增加主要來自雲端運算電源、汽車電子及高階光電半導體應用需求暢旺。雲端運算電源受惠於過去幾年深耕高端電源系統開發所累積的硬實力，讓光寶在全球主要雲端伺服器客戶新機種與標案中，取得具主導性的市占率；汽車電子的LED車用照明與ADAS攝影模組產品出貨順暢，EV充電樁積極推出新產品，除汽車品牌客戶外、在高階商用車隊與歐美充電站運營商均有所斬獲。此外，北美擴產計劃預計資料中心電源管理系統與EV充電樁產品將於2023年下半年導入試產出貨；透過研發與相關資源的持續投入，光寶將進一步推升長期獲利能力。

2022年第三季光寶科三大營運部門均呈現營收與獲利成長，雲端及物聯網部門營收佔整體34％；光電部門營收佔整體19％；資訊及消費性電子部門營收佔比為47％。光電和雲端物聯網兩大部門今年以來營收佔比均超過50％，營運轉型策略成果充分顯現。