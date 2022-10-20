諾基亞(Nokia)周四公布季度財報，儘管該電信設備商持續受惠於5G設備強勁需求，但第三季營業利益表現仍低於市場預期。

第三季營業利益從去年同期的6.33億歐元上升到6.58億歐元，但是仍落後於10位分析師預測的6.91億歐元。

執行長倫德馬克(Pekka Lundmark)表示，儘管總經和地緣政治不確定性增加，可能會影響一些客戶的資本支出，但諾基亞預計2023年將在一些市場實現成長。

他表示：「考量到最近在印度等地區所達成的新5G交易(預計明年此類交易將強勁增加)，相信我們正堅定地走在超越市場表現的道路上，朝向長期獲利率的目標」。

依固定匯率計算，第三季銷售為年增6%，為62.4億歐元，表現優於預期的60.6億歐元。

該芬蘭公司表示，由於合約續約時機的影響，第三季營益率為10.5%，低於去年同期的11.7%。

今年為止，諾基亞股價已下跌15%，表現優於競爭對手愛立信的下跌28%。