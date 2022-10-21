警方逮捕張男在內的9嫌。（警方提供）

警方查扣各式刀械及空氣槍。（警方提供）

樣貌逼真的「玩具炸彈」。（警方提供）

21歲屁孩自稱太陽會大哥 率眾砸水果行

21歲張姓男子自稱天道盟太陽會中和分會大哥，吸收大批年紀差不多的手下，今年7月因幫人處理債務，前往北市興隆路某水果行砸店，事後還辯稱附近果蠅太多，他是幫朋友出頭，另涉及中山區追車砸車案，以及中正區理髮店砸店，文山二警方經連月蒐報，逮捕張在內的9嫌依法送辦。

警方調查，張對外自稱太陽會大哥，以新北市中和區某倒閉的禮儀公司當據點，吸收20歲上下的年輕人，從事多起暴力討債及恐嚇案件。

今年7月張率眾前往文山區水果行，持球棒、鐵棍一陣亂砸，另曾為追討債務，在中山區追車攔人，並將被害人座車砸毀，張還曾指示手下前往中正區1家理髮店，為1筆20多萬丟雞蛋恐嚇。

文山二警方經連月追查，日前兵分多路前往該分會中和區聚點，循線逮捕張在內的9嫌，查扣刀械、球棒、空氣槍，另有1個裝設計時器，外觀逼真的「玩具炸彈」。

張嫌警訊時避重就輕，還說砸水果行，是因為老闆放果皮的垃圾箱，經常引來大批果蠅，他住附近的朋友覺得很困擾，大家是幫他出氣，警訊後被依組織犯罪、毀損、恐嚇等罪送辦。

北市警方指出，因應選舉將屆，除加強相關治安工作，針對不法份子以暴力介入選舉加強防制， 警方並呼籲民眾如遭遇不法侵害時，可隨時向警方報案求助，警方有信心及能力，刨根打擊黑幫，以保障民眾安全。