台中烏日高鐵站帶來地方周邊繁榮，建商搶進，不過，令當地人相當頭痛、1名綽號「豬仔」的地痞楊男（47歲），專門以「抓二次施工、打市府1999檢舉」的方式魚肉建商，從2018年至今，警方懷疑至少上百建商受害，但建商們為了與地方勢力和平相處，都選擇乖乖上繳「保護費」、不敢吭聲。日前，警方硬起來剷除地方毒瘤，將豬仔和其小弟等5人依《組織犯罪》罪嫌移送。

據了解，豬仔看準1999專線不會查核打來的檢舉電話號碼跟留下的手機號碼是否相符，但受理後3分鐘內1999會自動回撥該電話，才算完成整個舉報過程；他故意檢舉時使用同一支電話，但留下的手機號碼則是自己5支手機輪流或是小弟手機，加上怕不斷檢舉被發現為同一舉報者露餡，他還會亂掰名字。

豬仔專門鎖定僅蓋5、6戶透天厝的小建商，他每天開車在鄉里內「巡田水」，看到建案公告牌子就拍下來，鎖定建商正在進行車庫二次施工，豬仔開始每天狂call 199電話且持續追蹤，1天分早中晚最多檢舉6次。

所謂二次施工，就是建商在取得使用執照後，對建案進行再次施作與原始施工設計圖不符的工程，例如幫住戶陽台外推、增建車庫、將蓄水池改為游泳池、機房改為閱覽室、將一樓機車停放空間改為迎賓大廳等等，若遭勘查確認違法，必須限期恢復原狀，否則將處以罰款並強制拆除。

豬仔鎖定蓋透天厝的小建商後，每天固定打1999檢舉，留下假姓名及不同電話，警方懷疑有上百建商受害。（示意圖非當事人／方萬民攝）

不過，發現建案沒停工，他繼續打1999專線「客訴」，「你們現在台中市政府是國民黨的，他（建）商應該是是國民黨的才不敢拆？」「為何顏寬恆南屯區違建幾天就拆，這個卻不用拆，你們有政黨色彩？」甚至揚言「找記者爆料！」

當建商發現都發局上門要求停工，從工地師傅或鄰人口中得知豬仔與此事有關後直接找上門，不過豬仔常推說不清楚，但「有管道能幫你問問看」，過了兩三天，豬仔就開出10到15萬元價碼，最後都落在4、5萬元「成交」，從開始鎖定建商到現金入袋時間多在一個月內「解決」。

據了解，豬仔以此手法，從2018年開始魚肉烏日高鐵特定區建商們，至少上百家受害，但願意站出來作證的僅個位數，其中一名建商前後2個月遭豬仔檢舉車庫和廚房二次施工，遭卡油75萬元，更衰是錢付了，但因觸犯法令，自己還得乖乖拆除，最慘的是房子已經賣出去幾間，建商灰頭土臉差點賠上商譽。

豬仔每天巡田水看工程進度，還會「及時檢舉」讓都發局上門查察違建，逼建商上門向他求助。（圖／報系資料照）

本刊調查，豬仔有《詐欺》、《槍砲彈藥管制條例》前科，他平常身邊會帶著小弟，專在鄉里賺取蠅頭小利維生，並以其父留下來的一間宮廟當辦公室，平常與建商談事情都在此處，不過記者前往該宮廟查訪，發現該處相當偏僻，外面是殘破的三合院，旁邊有新鋪水泥地連接道路，廟裡很簡陋，空無一人。

豬仔在鄉里名聲不好，他除了以1999檢舉電話魚肉建商，平常還會幫在金錢豹上班的女友索討酒客欠款，甚至帶4、5個小弟上門恐嚇逼還債。警方日前依《組織犯罪》罪嫌將豬仔以及小弟們共5人移送。

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