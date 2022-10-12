桃園市八德區大湳公園近期因晚間常出現歌友會使用擴音設備唱歌，屢遭周遭住戶檢舉，環保局出動稽查人員至陳情民眾家中測噪音分貝，雖現場確能聽得到擴音設備噪音，但因分貝仍符合第3類晚間管制標準，僅能勸導歌友會將擴音設備音量調低，無法可管。

大湳公園周邊有許多社區林立，近幾個月有歌友會民眾會在晚間時段使用擴音設備群聚高歌，引起社區住戶不滿。黃姓民眾表示，公園雖然是公共場合，但歌友會因為使用擴音設備唱歌，音量過高的確影響到周邊住家的安寧，歌友會認為在8、9點時唱歌不會打擾到大家休息，但下班後回家想要有安靜的休息環境，卻不斷聽到音樂聲，著實讓人惱火。

八德警分局坦言，7至9月總計接獲9件檢舉案，由於歌友會並無從事違法行為，只能柔性勸導將擴音設備的音量降低。環保局說，8月10日接獲陳情時有派稽查人員前往大湳公園，現場發現歌友會民眾有使用移動式擴音設備且有發出聲響，於周界量測噪音為58.7分貝，未超過該區第3類晚間管制標準的62分貝。

環保局6日又再會同陳情人到住家測噪音，住家量測噪音為51.3分貝，符合管制標準，稽查人員再至大湳公園請歌友會民眾將擴音設備音量調低，並建議歌友會更換歌唱地點，像是社區活動中心等，以避免影響周邊住家安寧。

環保局提醒，若有經量測噪音超過該區域該時段的管制標準，或於晚上10時至隔天上午8時間從事致妨害他人生活安寧的行為，如使用擴音設施從事室外集會、遊行及音樂表演等活動者，可依違反噪音管制法第8條規定告發，處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰。