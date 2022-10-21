八貫(1342)第三季營收6.45億元、營業利益1.37億元、稅後淨利1.30億元，年增率分別為23.16%、51.18%與70.81%，係受惠重症醫療床、管材、防彈背心等新品訂單挹注，加上全球各國邊境管制逐步鬆綁，航空業復甦商機，激勵空巴、波音新機交機潮，帶動公司醫療與航太救生產品比重增長，在營收規模與高毛利產品比重成長下，推升今年每股稅後盈餘(EPS)逐季成長，自第一季1.52元、第二季1.85元，第三季達1.91元、歷史單季新高。

八貫第三季毛利率31%，亦創歷史新高，較第二季28%增加3個百分點，亦較去年同期成長6個百分點，係公司佈局利基型產業，並以高技術門檻為優勢，且產品組合趨向高毛利結構所帶動，且在匯兌收益挹注下，繳出第三季營益率21%、稅後淨利率20%之三率三升佳績。

八貫雖九月有少部分出貨因DDU貿易條件，致營收調節至第四季度認列，然在戶外、醫療、航太救生等前三季營收年增率皆雙位數成長下，繳出前三季EPS5.29元，已超越去年全年。

展望全年，八貫樂觀以待，第四季產能維持滿載，第四季營收可望優於去年同期，全年營運表現續攀峰可期，公司憑藉研發設計優勢，搶攻高端機能性布料市場，隨著產品輕量化與多功能趨勢發展，機能性布料將更為升級，可望佈局多元的產品線發展，2023年將隨著訂單表現與新產能逐步提升，德興一路第二期建廠完成，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台陸續到位，總產能將逐步拉高至50億元，中長期營運穩健正向。