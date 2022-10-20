市場回溫 愛馬仕第三季營收年增24％ 23:562022/10/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於大陸市場復甦和消費者在夏季重返歐洲旅遊，精品品牌愛馬仕（Hermes）第三季營收年增24％，至31.4億歐元（約30.7億美元），遠遠優於市場預估的28.4億歐元。儘管當前大環境充滿不確定性，愛馬仕仍對中期成長抱持信心。 艾司摩爾財測優於預期 股價大漲7％ 保時捷首日德掛牌交易 股價開高近2％ 易華電9月合併營收1.2億 月增0.38％ #愛馬仕 #第三季營收 #億歐 #受惠於大陸 #市場復甦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美最新晶片禁令影響出貨有限… 艾司摩爾財測優預期 04:102022/10/20 財經要聞 《科技》ASML上季營運優預期 美禁令影響估有限 07:372022/10/20 財經 《電子通路》聯強營收連4季攀高 前3季增近1成 15:522022/10/11 財經 降對中依賴 德研擬新策略 04:102022/09/20 全球財經 大陸車市反彈 中概汽車零件股績昂 04:102022/10/12 證券．權證 福斯讓保時捷29日德股上市 估值達750億歐元 10:022022/09/19 財經 保時捷IPO 德股史上第二大 04:102022/09/20 全球財經 《國際政治》歐盟首宗 匈牙利遭75億歐元金融制裁 14:412022/09/19 財經 佳世達第三季營收 寫同期新高紀錄 09:432022/10/06 財經 美客爆買加中國解封 LVMH第三季營收優於預期 00:132022/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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