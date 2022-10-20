受惠於大陸市場復甦和消費者在夏季重返歐洲旅遊，精品品牌愛馬仕（Hermes）第三季營收年增24％，至31.4億歐元（約30.7億美元），遠遠優於市場預估的28.4億歐元。儘管當前大環境充滿不確定性，愛馬仕仍對中期成長抱持信心。