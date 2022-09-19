德國車廠福斯（Volkswagen AG）18日表示讓旗下指標性的跑車品牌保時捷（Porsche）29日在法蘭克福證券交易所上市，保時捷估值最高達750億歐元，將成為德國歷來金額第二大的股票首度公開發行（IPO）。

路透報導，福斯將把保時捷的特別股（preferred share）定價在每股76.5歐元到82.5歐元區間，讓其估值在700億歐元到750億歐元之間。據路孚特資料，以保時捷最高估值來看，這將是歐股歷來第三大IPO。

據了解，保時捷的9.11億股裡，將會把一半的4億5,550萬股列為沒有投票權的特別股，另一半4億5,550萬股為普通股。其將透過IPO釋出最高1億1,387.5萬特別股。

福斯表示包括卡達、阿布達比和挪威的主權財富基金，與共同基金公司普徠仕（T. Rowe Price）為保時捷的基石投資人（cornerstone investors），按最高估值計算，他們持有保時捷的特別股估計達36.8億歐元。