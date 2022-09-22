離岸風電第三階段區塊開發選商作業正在進行中，各開發商都在積極備戰，不過也有開發商同步準備另一個戰場，哥本哈根基礎建設基金（CIP）提出渢汎、渢成兩風場環評，希望能搶下浮動式風場的示範風場開發權，相關資料已經通過經濟部等部會聯審，環評資料也出現在環評書件當中，等待環保署排審。

經濟部即將在年底公布浮動式風場示範風場選商規則，將釋出100MW作為測試台灣浮動式風機的可行性。能源局官員說，目前規畫會浮動式風場上限為50MW，相當於會有2開發商可以進行遞交申請，不過須在浮動式風場適合的區域進行。

根據環評資料顯示，CIP提出的渢汎、渢成兩風場，渢成位在新竹外海，距離岸邊最近22公里，水深46至92公尺，將採用單支9至20MW的浮動式風機，風場最大裝置容量不超過750MW。渢汎風場也同樣位於新竹外海，水深位於70至96公尺的高水深區域，風場規畫也是最大裝置容量不超過750MW。

CIP指出，為了爭區塊開發選商，總共規畫了6作離岸風場，分別是渢汎、渢成、渢利位在新竹至苗栗外海，水深是63至90米，屬於大水深的風場，最近處距離岸邊約15至18公里，3風場累計裝置容量3,300MW。渢妙風場位在台中外海，距岸37公里，是遠岸風場。

目前已經通過環評初審的有渢妙及渢佑兩風場，分別在6月及9月通過初審，後續等待環評大會審查。過去環評委員要求加強鳥類（含保育類候鳥）及鯨豚的監測及保育對策，另外承諾噪音減輕、加強沿海牡蠣養殖調查等，待相關資料補足後交由環評大會審查。